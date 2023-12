Sci alpino | startlist gigante Alta Badia 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Domenica 17 dicembre si disputa ilmaschile dell’, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Si tratta del primo atto sulla mitica Gran Risa, dove si gareggerà anche domani. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi italiane dopo il trittico della Val Gardena, ci sarà da divertirsi nel primo appuntamento tra le porte larghe. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda scatterà alle ore 13.30. Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, che punta ad allungare nella classifica generale di Coppa del Mondo. L’elvetico dovrà però fare i conti con il grande rivale austriaco Marco Schwarz, senza sottovalutare il norvegese Henrik Kristoffersen e lo sloveno Zan Kranjec. In lizza per un risultato di lievo anche lo svizzero Loic Meillard, ...