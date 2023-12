Sci alpino | Sofia Goggia quarta e rallentata dalla pista Vince l’iridata Flury in Val d’Isere

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Doppietta svizzera nella discesa libera femminile della Val. Jasminesi è imposta davanti alla connazionale Joana Haehlen e all’austriaca Cornelia Huetter. C’è invece sicuramente grande delusione in casa Italia, visto chenon è riuscita a salire sul podio, mancando la vittoria anche nella seconda discesa della stagione. Successo dunque per la campionessa mondiale in carica, che non aveva mai vinto in Coppa del Mondo nella specialità. La sua unica vittoria risale addirittura al 2017, ma in superG a St. Moritz.ha sfruttato al meglio il pettorale numero sei e forse anche una condizione dellamigliore, soprattutto nella prima parte, rispetto ai numeri più alti, come il quindici di. Numeri bassi dunque probabilmente agevolati, ...