Sci alpino | Sofia Goggia ammette | “Prendo il pettorale rosso | ma in discesa sono lontana dalla forma”

(Di sabato 16 dicembre 2023), per una volta, ha mancato il podio nel ladella Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024. Sulla pista denominata Oreiller-Killy, una delle sue preferite, la fuoriclasse bergamasca spesso ha dettato legge, ma non oggi, dato che sin da quando ha tagliato il traguardo, è uscita dal podio. La vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, e vice-campionessa a Pechino 2022, non è andata oltre il quarto posto a 44 centesimi da Jasmine Flury (attuale leader della classifica). La nostra portacolori ha stranamente lasciato sulla neve diversi decimi nei tratti più filanti, non riuscendo a recuperare il gap che l’elvetica le ha rifilato sinparte alta. Al termine della gara sulle nevi francesi, l’atleta classe 1992 ha ...

Sofia Goggia , per una volta, ha mancato il podio nel la discesa della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... (oasport)

Marta Bassino 17esima in discesa, occhi puntati sulla campionessa nel SuperG di domenica

CUNEO CRONACA - Ha sciato stupendamente Marta Bassino, che però è 17esima a 1.54 nella discesa femminile in programma a Val d'Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di2023 - 2024. La campionessa del mondo in carica di SuperG tornerà in pista domenica 17 con un supergigante alle 11 (clicca QUI ) , con diretta televisiva su Rai Sport. 1. Jasmine Flury (Svi)...

Sci alpino femminile discesa libera Val d'Isere: vince Flury, Goggia e Brignone fuori dal podio Virgilio Sport

LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia quarta, ma è prima in classifica di specialità OA Sport

Sci, discesa Val d'Isere: vince Flury, solo 4^ Sofia Goggia

Sofia Goggia chiude appena fuori dal podio la discesa in Val d'Isere: quarto posto per la bergamasca, che paga 44 centesimi dalla vincitrice svizzera Jasmine Flury. Seconda piazza per Joana Haehlen, ...

Sci alpino, Sofia Goggia non si nasconde: “Oggi ho sbagliato in diversi punti, ora testa al superG”

Sofia Goggia, per una volta, ha mancato il podio nel la discesa della Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Oreiller-Killy, una delle s ...