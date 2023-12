Sci alpino | risultati e classifica discesa femminile Val d’Isere 2023 | vince Flury | Goggia ai piedi del podio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ladi Val, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci, incorona la campionessa del mondo Jasmine. L’elvetica legittima il proprio titolo mondiale e trionfa in 1:43.47, sfoggiando una costanza invidiabile dall’inizio alla fine. A impreziosire la giornata per la Svizzera il secondo posto di Joana Haehlen, protagonista di un’ottima prova che le frutta la piazza d’onore sul, a soli 22 centesimi dalla connazionale. Terzo posto infine per l’austriaca Cornelia Huetter, che ha qualcosa da recriminare visto che senza un errore nel finale sarebbe potuta essere tranquillamente davanti. La prima sciatrice giù dalè l’azzurra Sofia, quarta a soli due decimi da Huetter. Nel ...

Sofia Goggia , per una volta, ha mancato il podio nel la discesa della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... (oasport)

Marta Bassino 17esima in discesa, occhi puntati sulla campionessa nel SuperG di domenica

CUNEO CRONACA - Ha sciato stupendamente Marta Bassino, che però è 17esima a 1.54 nella discesa femminile in programma a Val d'Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di2023 - 2024. La campionessa del mondo in carica di SuperG tornerà in pista domenica 17 con un supergigante alle 11 (clicca QUI ) , con diretta televisiva su Rai Sport. 1. Jasmine Flury (Svi)...

Sci alpino, Sofia Goggia non si nasconde: “Oggi ho sbagliato in diversi punti, ora testa al superG”

