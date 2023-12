Sci Alpino | Paris torna alla vittoria | sua discesa Val Gardena

(Di sabato 16 dicembre 2023) L'azzurro ha conquistato il suo 22/o successo in Coppa del Mondo VAL- Festa azzurra in Val. Dominikvince lain Val, valida per la Coppa del Mondo maschile di ...

Dominik Paris vince la discesa in Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo maschile di. L'azzurro ha conquistato la sua 22/a vittoria in Coppa del Mondo, chiudendo in 1'59"84. Secondo ...

Sci alpino, Doriane Escane vince lo slalom di Coppa Europa della Valle Aurina. 4a Lorenzi davanti a Gulli

Doriane Escane ha fatto suo il secondo slalom della Valle Aurina, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista altoatesina la francese ha centrato il successo con il tem ...

Dominik Paris vince la discesa in Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. L'azzurro ha conquistato la sua 22/a vittoria in Coppa del Mondo, chiudendo in 1'59"84. Secondo ...