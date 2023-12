(Di sabato 16 dicembre 2023) La svizzera sul podio con Haehlen e Huetter, ottava Federica Brignone VAL D'(FRANCIA) - Doppietta svizzera nellafemminile in Val d'valida per la Coppa del Mondo di sci. ...

Dominik Paris profeta in patria. Nella seconda discesa maschile di Val Gardena 2023 , gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino , è stato ... (sportface)

La svizzera sul podio con Haehlen e Huetter, ottava Federica Brignone VAL D'ISERE (FRANCIA) - Doppietta svizzera nella discesa femminile in Val d'Isere valida per la Coppa del Mondo di. Jasmine Flury ha vinto la gara in 1'43"47, precedendo la connazionale Joana Haehlen (+0"22) e l'austriaca Cornelia Huetter (+0"24). Ai piedi del podio Sofia Goggia, quarta in 1'43"91, ...

Sci Alpino: Jasmine Flury vince discesa Val d'Isere, Goggia quarta

Sci alpino, Sofia Goggia non si nasconde: “Oggi ho sbagliato in diversi punti, ora testa al superG”

Sofia Goggia, per una volta, ha mancato il podio nel la discesa della Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Oreiller-Killy, una delle s ...