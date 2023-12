(Di sabato 16 dicembre 2023)ha fatto suo il secondo, valevole per ladi scifemminile 2023-2024. Sulla pista altoatesina la francese ha centrato il successo con il tempo complessivo di 1:30.76 (prima manche in 45.51 e seconda in 45.25) precedendo per 26 centesimi la svizzera Nicole Good che, invece, aveva vinto la prima gara di ieri. Completa il podio un’altra francese, Marion Chevrier a 29 centesimi, dopo aver chiuso al comando la prima manche. Quarta posizione per la prima delle azzurre, Lucreziaa 31 centesimi, quindi è quinta Anitaa 35. Sesta posizione per la svizzera Selina Egloff a 41 centesimi, settima per la britannica Charlie Guest a 42, ottava ...

Sci alpino, Doriane Escane vince lo slalom di Coppa Europa della Valle Aurina. 4a Lorenzi davanti a Gulli

Doriane Escane ha fatto suo il secondo slalom della Valle Aurina, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista altoatesina la francese ha centrato il successo con il tem ...

