Sci alpino | Dominik Paris fa segnare la velocità di punta più alta sulla Saslong

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)ha vinto la discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Il fuoriclasse italiano è riuscito a domare la mitica, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco, per la prima volta in carriera. Il rapporto con il tracciato sulle nevi di casa non era mai stato dei migliori per l’altoatesino, che però oggi ha saputo scatenarsi fin dall’uscita dal cancelletto di partenza e ha fatto la differenza in maniera pimpante.ha firmato ladipiù elevata nel corso della discesa. L’altoatesino ha infatti toccato 122.70 km/h mentre percorreva il settore conclusivo della pista, dopo aver fattoun 102,76 km/h al primo rilevamento ...