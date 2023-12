Sci Alpino | discesa Val Gardena | programma e diretta TV

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questa mattina alle 11.45 si torna in scena in Valcon ladella ‘Saslong’ che si preannuncia ricca di colpi di scena. Manca un vero favorito, considerato l’andamento di questo inizio stagione, con Kilde, Odermatt o Bryce Bennett che seppure sulla carta potrebbero essere i più indicati per il podio, possono lasciare aperta più di qualche possibilità agli avversari. Il primo azzurro a varcare il cancelletto sarà Schieder e allora andiamo a vedere ile dove seguire intelevisiva la gara. SciVal: le ultime Marco Odermatt – FacebookSarà una vera e propria bagarre per il podio perché finora non è emerso un dominio netto da parte di nessuno degli sciatori più importanti e poi perché la Saslong tende a regalare ...

Questa mattina alle 10.30 si scende nuovamente in pista per la seconda discesa libera della stagione in campo femminile che avrà luogo nella Val ... (metropolitanmagazine)

Compagnoni: "Lo sci è diventato uno sport d'élite" e poi sponsorizza la sua collezione a prezzi modici

portando la mia esperienza sia a livello tecnico - dopo tanti anni di agonismo - sia a livello stilistico per chi, come me, pratica con piacere lo sci alpinismo, disciplina che ...

Sci alpino, superg maschile Saslong: Kriechmayr beffa Hemetsberger e Odermatt per soli 3 centesimi. Bene Casse e Bosca Virgilio Sport

Riapre la pista di fondo di Valbondione, ed è gratis

Affidata alla «Cooperativa Nuova Lizzola»: il via non appena il suo innevamento sarà completato.

Sci Alpino, discesa libera Val d’Isere: Goggia e Brignone puntano al podio

