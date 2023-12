Sci alpino | discesa maschile Val Gardena 2023 sabato | Paris incanta sulla Saslong | l’Italia torna a vincere

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dominikprofeta in patria. Nella secondadi Val, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci, è stato Domme a trionfare grazie ad un vero e proprio capolavoro. Sulle Dolomiti, l’azzurro ha sfoggiato una prova impeccabile che l’ha proiettato al primo posto, persino davanti ad un Aleksander Aamodt Kilde da applausi, rifilandogli peraltro 44 centesimi. Unico a scendere sotto i due minuti (1:59.84),alla vittoria dopo quasi due anni e regala una grande gioia al pubblico di casa, che l’ha sostenuto a gran voce nel corso della sua prova. Sul podio insieme a lui proprio il norvegese Kilde, che ha fatto il possibile ma si è dovuto arrendere ad un Domme deluxe, e un sorprendente Bryce Bennett, che dopo la ...

Sci Alpino: Jasmine Flury vince discesa Val d'Isere, Goggia quarta

La svizzera sul podio con Haehlen e Huetter, ottava Federica Brignone VAL D'ISERE (FRANCIA) - Doppietta svizzera nella discesa femminile in Val d'Isere valida per la Coppa del Mondo di. Jasmine Flury ha vinto la gara in 1'43"47, precedendo la connazionale Joana Haehlen (+0"22) e l'austriaca Cornelia Huetter (+0"24). Ai piedi del podio Sofia Goggia, quarta in 1'43"91, ...

Sci Alpino: Jasmine Flury vince discesa Val d'Isere, Goggia quarta

La svizzera sul podio con Haehlen e Huetter, ottava Federica Brignone VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Doppietta svizzera nella discesa ...

Sci alpino, Sofia Goggia non si nasconde: “Oggi ho sbagliato in diversi punti, ora testa al superG”

Sofia Goggia, per una volta, ha mancato il podio nel la discesa della Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Oreiller-Killy, una delle s ...