Sci Alpino | discesa libera Val d’Isere | Goggia e Brignone puntano al podio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questa mattina alle 10.30 si scende nuovamente in pista per la secondadella stagione in campo femminile che avrà luogo nella Val. Tra le assenti eccellenti spunta il nome di Mikaela Shiffrin che ha rinunciato a questa prima gara del weekend, in attesa del super g in programma invece domani. Così si aprono le porte per Sofiae Federicache sono pronte a recitare un ruolo da protagonista edirette alsenza troppo fronzoli. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove seguire in diretta la gara. SciVal: il programma Sofia(Crediti foto: Stefan Brending Wikipedia)Cancelletto che si aprirà ...