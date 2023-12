Schmidt è il nuovo direttore del Museo di Capodimonte | ha lavorato anche agli Uffizi

Musei, arrivano i nuovi direttori. Schmidt a Capodimonte

Musei, arrivano i nuovi direttori. L'attuale direttore degli Uffizi e in predicato per una possibile candidatura come primo cittadino di Firenze, Eike Dieter, sarà ildirettore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. 'A Capodimonte ci sarà continuità. Si è conclusa la procedura prevista dalla legge eè uno dei più importanti direttori ...

Eike Dieter Schmidt nuovo direttore del museo di Capodimonte ilmattino.it

Chi è Eike Schmidt, nuovo direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte Fanpage.it

Musei, arrivano i nuovi direttori. Schmidt a Capodimonte

"Si è conclusa la procedura prevista dalla legge e Schmidt è uno dei più importanti direttori di musei. Ha diretto gli Uffizi, uno dei più grandi musei al mondo e ha un'esperienza internazionale", le ...

Il candidato pendolare. L’annuncio a sorpresa. Schmidt brinda a Napoli. E pensa alle comunali

Festa alla notizia della scelta ufficiale del ministro Sangiuliano. I primi dubbi in città: come gestirà un’eventuale discesa in campo. con il nuovo ruolo Dal centrodestra assicurano: "Non cambia nul ...