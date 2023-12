Schlein | “Il Pd si prepari al voto” Cosa dicono però i sondaggi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il giudizio che ne dà Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, molto in sintesi, è questo: le polemiche sul treno di Lollobrigida, la fine del mercato dell’elettricità e forse anche l’accordo con l’Albania sui migranti potrebbero non aver giovato al governo e a Giorgia Meloni. L’esecutivo raccoglie il 39% di giudizi positivi contro il 50% di chi non è soddisfatto, un dato ormai del tutto allineato con quello del premier.Fratelli d’Italia continua la sua corsa in cima alla lista delle preferenze degli elettori e la distanza tra centrosinistra e centrodestra, nonostante un lieve calo di quest’ultimo, continua ad essere abissale. Ma andiamo ai dati. Ieri Ellynel suo dialogo con Repubblica si era detta certa che “se prendiamo i dati delle ultime elezioni politiche, si vede chiaramente che loro non hanno allargato il ...