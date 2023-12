(Di sabato 16 dicembre 2023) Leggi Anche Musk alla kermesse Atreju: 'L'Italia faccia figli o la sua cultura scomparirà' Leggi Anche Migranti,- Sunak: progetto italo - britannico per rimpatri volontarila ...

“ come sta il nostro partito?”. E sul direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini , protagonista ad Atreju , è scoppiata la polemica. Corsini , ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Io mi limito a segnare la differenza di approccio, noi siamo qui con più di 800 persone che si sono iscritte per parlare ... (liberoquotidiano)

Fratelli d’Italia veleggia oltre il 29,3% con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto all’ultimo mese. Per il Pd il Sondaggio ... (secoloditalia)

Schlein: "Chi vuole i muri calpesta il motivo per cui è nata l'Ue" - "Premierato Meloni baratta la Costituzione con l'Autonomia"

...premierato ridurrebbe il presidente della Repubblica a un ruolo 'meramente marginale e non certo di garante super partes della Costituzione e rappresentante dell'unità nazionale - sottolinea-...

Schlein: "Chi vuole i muri calpesta il motivo per cui è nata l'Ue" | "Premierato Meloni baratta la Costituzione con l'Autonomia" TGCOM

Atreju, Prodi: «Un tempo si poteva andare, oggi no. Persi 6 milioni di voti, chi non trova casa si rifugia nel ilmessaggero.it

Prodi dà una scossa al Pd: “Abbiamo perso sei milioni di voti, molti si sono rifugiati nel populismo”

Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e presidente della Commissione europea, ha parlato al Forum Europa organizzato dal Pd ...

Citando Flaiano, Tivelli racconta di un marziano ad Atreju

“Ma tu vieni ad Atreju Magari ci vediamo lì”. È questa la domanda che è corsa e corre in questi giorni non solo nei palazzi del potere politico, ma anche in quelli del Deep State e nelle sedi di vert ...