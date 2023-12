Scandurra eletto presidente della “Fondazione Sant’Agathae Premio Luigi Maina”succede a Tomasello

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 16 dicembre 2023) Venerdì 15 dicembre 2023, cambia il verticeMaina“. In una cerimonia sobria, ma incisiva e toccante, Riccardo, ha dato l’incarico di dirigere e condurre un percorso, da lui iniziato, di fede e devozione, a Rosario. “Ho costituito la “Maina” per un atto d’amore e devozione e per celebrare l’illustre figura dell’amatoMaina – ha affermato Riccardo– si è nominato un nuovo, Rosario. E’ un uomo perbene, un autentico devoto, un manager che svilupperà progetti per i deboli e realizzerà, ogni anno, il” ...