Sbranano pure Barbera | scoppia il caso sul presidente della Consulta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Alla fine ha dovuto precisarlo. Non che ce ne fosse bisogno (o forse proprio sì), ma Augusto Antonio, che poi è il neoCorte Costituzionale, si è sentito in dovere di chiarire: «Non mi sognerei mai di pensare che l'impazienza di reclamare un diritto possa in qualche modo avere un'accezione negativa. Al contrario, le donne hanno tutto il diritto di essere impazienti». È che impazienti, e magari un po' affrettate, conlo sono state per 48 ore, le donne. Sui social, sui forum delle femministe dure e, su Instagram e su Facebook, sulle chat di Whatsapp. Reo,, di aver dichiarato, il giorno del suo insediamento alla: «Lo dico in particolare a molte donne impazienti che, nell'auspicare nuovi traguardi, non bisogna ...