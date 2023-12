Sardegna | popolazione e famiglie | le prospettive a 20 anni

Leggi su italiasera

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il panorama sociodemografico della, da una parte, registra un saldo negativo costante in linea con la media nazionale, conseguenza dello sbilancio tra numero di nascite in calo e numero di decessi in aumento, dall’altra segnala un’aspettativa di vita piuttosto elevata. Infatti, l’indice di vecchiaia supera di oltre due punti quello nazionale che è al 24,1%. Dai principali indicatori demografici regionali, confrontati con quelli nazionali dal 2019 al 2022, emerge che laha un tasso di natalità più basso, così come è inferiore la percentuale ditra 0 e 14. Al contrario, lasarda ha un’età media superiore alla media italiana, così come una percentuale maggiore di cittadini over 65. Dati confermati anche dal Rendiconto ...