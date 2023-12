Santeramo in Colle | incendio in negozio di articoli per l’infanzia Nella notte

Pnrr: dalla Puglia 3910 progetti comunali per oltre due miliardi e mezzo di euro COMUNE PER COMUNE i costi ammessi I dati su base ...

...10 COMUNE DIIN15 13.258.413,57 COMUNE DI TERLIZZI 15 16.771.641 COMUNE DI TORITTO 17 10.493.731,82 COMUNE DI TRIGGIANO 22 27.586.187 COMUNE DI TURI 16 8.855.414 COMUNE DI VALENZANO ...

Santeramo in Colle: incendio in negozio di articoli per l'infanzia Noi Notizie

Contrasto alla plastica, lunedì la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il comune di Santeramo e l'associazione ... SanteramoLive.it

Massafra, Mazzarano: 'Un milione di euro per i carnevali pugliesi ma serve un rilancio delle manifestazioni'

BARI - “La Giunta regionale ha stanziato un milione di euro per le manifestazioni dei Carnevali pugliesi, tra questi quello di Massafra”. Il commento del consigliere regionale Michele Mazzarano alla d ...

Musica e divertimento, Santeramo in Colle festeggia i 10 anni della Bottega Creativa

Tutti insieme in grande stile, con tanta musica e divertimento: sarà una grande festa quella che si terrà venerdì 15 Dicembre, a partire dalle ore 20:00 nel teatro “Il Saltimbanco” in via S. Domenico ...