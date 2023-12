Sanità | i “Varoufakis d’Italia” a De Luca | “Sei come Meloni”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiHa voglia Vincenzo Dea sbraitare contro il riparto di fondi nella, dove la Campania ha meno risorse di altri. “Non riusciamo a trovare una singola azione che possa distinguerlo dal governo” dice Federico Dolce, portavoce nazionale di Mera 25. È lo strumento politico di DiEM25, movimento progressista fondato 7 anni fa, tra gli altri, dall’ex ministro greco Gian?s Varoufak?s. Ha circa 100.000 aderenti in Europa, 10.000 in Italia. “Il nostro segno distintivo – spiega il portavoce – è la transnazionalità, i problemi che pensiamo locali se affrontati in chiave europea assumono tutta un’altra lettura, sia in termini di cause che di soluzioni”. In Campania e a Napoli il referente è Renato Votta. Lavoro, transizione energetica esono focus primari. Ieri Mera 25 ha aderito ...