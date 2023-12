San Marino | ufficializzato il nuovo CT | è Roberto Cevoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sanhala firma del suoCT: si tratta diCivoli. Ecco il comunicato ufficialeè ilCT di San, come annunciato dalla stessa Federazione. IL COMUNICATO – È il sammarinese, 55 anni il prossimo 29 dicembre, ad assumere la guida tecnica della Nazionale di San. Un curriculum che parla da sé, quello dell’ex difensore del Modena (con cui ha disputato anche due campionati di Serie A), tradotto anche in prestigiosi e brillanti incarichi assunti nel ruolo di allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Le più recenti dicono Imolese, Renate e Novara, tutte in Serie C e contesti professionistici, quali le precedenti ...