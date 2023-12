Sampdoria | successo in casa della Reggiana! Esposito mette lo zampino

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Reggiana-è terminata sul punteggio di 1-2. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pirlo con, attaccante in prestito dall’Inter, che cinuovamente lo– Lacoglie il secondoconsecutivo in campionato. InReggiana, i doriani si impongono per 1-2., dopo la doppietta decisiva contro il Lecco,loanche in questa vittoria dei blucerchiati: suo l’assist per lo 0-1 di Kasami, che sblocca la partita al 44? del primo tempo. L’attaccante in prestito dall’Inter entra anche nell’azione del gol di De Luca: il tap-in dell’attaccantearriva dopo una ...