Salto con gli sci | Paschke sorprende i big e vince gara-1 a Engelberg Molto bene Bresadola

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)pazza e condizionata dal vento variabile che va in archivio con un epilogo a dir poconte in quel di. La prima competizione maschile del weekend sul trampolino grande svizzero HS140 ha visto infatti il clamoroso trionfo del veterano tedesco Pius, che si toglie la soddisfazione dire in Coppa del Mondo a 33 anni suonati. Primo sigillo individuale nel circuito maggiore per il nativo di Monaco di Baviera classe 1990, che in precedenza vantava come miglior piazzamento un secondo posto (nel suo unico altro podio della carriera) ottenuto recentemente a Ruka. Quest’oggi, in forma smagliante sin da inizio stagione, ha fatto la differenza con il miglior punteggio nella seconda serie recuperando ben cinque posizioni ed imponendosi per 1.7 punti sul ...