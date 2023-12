Salta la panchina della big | ora è ufficiale | ennesimo scossone

Leggi su rompipallone

(Di sabato 16 dicembre 2023)un’altrabig. Dopo la sconfitta la società ha optato per il secondo esonerostagione. Con l’avvicinarsi dell’inverno e del 2024 andiamo incontro all’ultima finestra disponibile per un esonero che possa realmente cambiare qualcosa. Infatti allontanare un allenatore in questo momentostagione rappresenta probabilmente l’ultima spiaggia se si vuole dare una sterzata alla stagione. Tuttavia questo non succede solo in Italia, ma anche in Spagna. Infatti il Siviglia ha esonerato il proprio allenatore Diego Alonso, come comunicato ufficialmente dalla società. Ciò che lascia stupiti è il cammino in stagione del Siviglia, che sta faticando tantissimo in Liga ed è stato eliminato dall’Europa. Inoltre questo è il secondo esonerostagione degli ...