Salah-Arabia Saudita | l’annuncio svela tutto | conferma dalla Saudi Pro League

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il nome di Mohamedè uno di quelli più accostati all’in vista del nuovo anno: arriva un annuncio direttamentePro. Gennaio si avvicina, il nuovo anno è ormai dietro l’angolo pronto a dare il cambio al 2023. Il primo mese dell’anno concilia, per tutti gli appassionati di calcio, con la sessione invernale di calciomercato. Un mese in cui le squadre cercano piccoli rinforzi alle proprie rose per sopperire a buchi nei reparti o sostituire calciatori infortunati o squalificati (come la Juventus con Nicolò Fagioli e Paul Pogba). In Italia, il mercato prenderà il via il 2 gennaio per concludersi il 31 dello stesso mese, con il gong che suonerà alle ore 20, orario limite per depositare i contratti dei nuovi arrivati in Lega. Ma a ...

Liverpool, Salah verso la permanenza a gennaio La voce dall'Arabia Saudita

Una netta presa di posizione quella del Director of Football del campionato saudita, che dunque esclude (almeno per il momento) l'imminente arrivo di MohamedinSaudita. Tra l'altro, ...

Liverpool, Salah verso la permanenza a gennaio La voce dall’Arabia Saudita ItaSportPress

Calcio, offerte senza limiti dall'Arabia Saudita: sul piatto 250 milioni per Salah del Liverpool RaiNews

Transfer news LIVE: Ramsdale 'handed Arsenal exit plan', Chelsea's Toney concern, Salah's Liverpool stance

Several Premier League clubs - including Chelsea, Arsenal and Liverpool - could dip into the transfer in market in January to boost their hopes of winning silverware ...

Saudi transfer chief breaks silence on Mo Salah move with Liverpool star sent fresh offer

MOHAMED SALAH is unlikely to leave Liverpool in January, according to the Saudi Pro League’s director of football. Salah, 31, was heavily linked with a move to Saudi Arabia in the summer.