(Di sabato 16 dicembre 2023) COPENAGHEN (Danimarca) - Un coach a volte può essere ingombrante, soprattutto se richiama Borise ha da poco finito di scontare una condanna per bancarotta . Holgerlo ha scelto come ...

Mirko Brunetti ha avuto un confronto con Perla Vatiero e Greta Rossetti. In quel momento ha espresso tutta la sua delusione. L'articolo Mirko ... (novella2000)

Rune furioso dopo una domanda su Becker: 'Non voglio ascoltarti'

COPENAGHEN (Danimarca) - Un coach a volte può essere ingombrante, soprattutto se richiama Boris Becker e ha da poco finito di scontare una condanna per bancarotta . Holgerlo ha scelto come allenatore, e da quando ha iniziato a lavorare con l'ex campione tedesco i suoi risultati sono visibilmente migliorati. Tuttavia le domande sul proprio coach non vanno a genio ...

Rune furioso dopo una domanda su Becker: "Non voglio ascoltarti" Corriere dello Sport

Rune furioso: "Sei uno scherzo Ti pagano per sbagliare". Djokovic incredulo Corriere dello Sport

Rune furioso dopo una domanda su Becker: "Non voglio ascoltarti"

Il tennista danese risponde in maniera fugace sul suo attuale coach evitando di dare giudizi suoi trascorsi giudiziari dell'ex campione tedesco ...