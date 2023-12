Rugby | il Benetton batte Perpignan per 29-7 nel secondo turno della Challenge Cup

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Allo stadio Monigo di Treviso arriva il pronto riscatto del, che nelCup 2023-2024 disi rialza dopo la sconfitta patita all’esordio e supera i transalpini delper 29-7 conquistando il punto di bonus offensivo proprio allo scadere. Nel primo tempo i trevigiani si portano in vantaggio al quarto d’ora di gioco grazie alla meta realizzata da Rhyno Smith e convertita da Jacob Umaga per il 7-0. Alla mezz’ora arriva il cartellino giallo per Sebastian Negri da Ollegio da una parte e per Lucas Bachelier dall’altra: le squadre restano così in 14 contro 14 in pratica fino alla fineprima frazione. A sfruttare gli spazi maggiori è il, che al 32? va sul 10-0 grazie al piazzato ...