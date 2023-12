(Di sabato 16 dicembre 2023) Arriva la primainCup per lenella seconda partita del girone: la compagine azzurra riesce ad espugnareportando a casa quattro punti con un successo per 14-21. Prisciantelli grande protagonista con due mete, la prima al 4?, la seconda al 61?: decisiva però quella di Montemauri praticamente allo scadere, al 78?, che fa esplodere di gioia la squadra italiana.14-21: 15. Darren Sweetnam, 14. Gavin Stark, 13. Leo Treilles, 12. Theo Millet, 11. Daniel Ikpefan, 10. Justin Bouraux, 9. Ilan El Khattabi, 1. Rory Sutherland, 2. Teddy Durand-Pradere, 3. Ali Oz, 4. Ewan Johnson, 5. Hugo Fabregue, 6. Kevin Lebreton, 7. Hugo Hermet, 8. Rory GriceA disposizione: 16. Benjamin Geledan, 17. Antoine Abraham, 18. Christopher Vaotoa, ...

Torna in campo sabato pomeriggio la Benetton Treviso e per la seconda giornata di Challenge Cup a Monigo arrivano i francesi del Perpignan . Le due ... (oasport)

Tornano in campo sabato dopo pranzo le Zebre Parma , che per il secondo turno di Challenge Cup andranno in scena sul campo dell’ Oyonnax . Entrambe le ... (oasport)

Sport, rugby, Zebre Parma: Bruno, Lucchin e Pani rientrano per la trasferta a Oyonnaix

I convocati per la sfida tra Zebre Parma e Oyonnaxin programma sabato 16 dicembre alle ore 14:00 allo Stade Charles - Mathon di Oyonnax e valevole per il 2° turno di EPCRCup 2023/...

Rugby - Challenge Cup: la preview di Oyonnax-Zebre OnRugby

Rugby - Challenge Cup: storico a Llanelli, i Black Lion georgiani vincono con gli Scarlets OnRugby

Rugby, Challenge Cup 2023-2024: le Zebre espugnano Oyonnax, bella vittoria 14-21

Arriva la prima vittoria in Challenge Cup per le Zebre nella seconda partita del girone: la compagine azzurra riesce ad espugnare Oyonnax portando a casa quattro punti con un successo per 14-21. Prisc ...

Rugby, le Zebre Parma a Oyonnax per vincere in Challenge Cup

Tornano in campo sabato dopo pranzo le Zebre Parma, che per il secondo turno di Challenge Cup andranno in scena sul campo dell’Oyonnax. Entrambe le formazioni sono uscite sconfitte all’esordio nella c ...