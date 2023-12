Rothko prima di Rothko

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Se si pensa a Mark(Daugavpils, 1903 - New York, 1970), lacosa che viene in mente sono le sue grandi tele colorate, i suoi oli su tela dove i colori più disparati –ri e no – catturano nel loro insieme l’attenzione di chi li guarda, emozionandolo. Se visiterete però la più grande mostra mai realizzata che gli dedica la Fondation Louis Vuitton di Parigi fino al 2 aprile del prossimo anno, troverete delle sorprese. Iniziano al piano inferiore, poco dopo l’entrata principale e accanto a un bookshop ininterrottamente preso d’assalto dai visitatori che da quando la mostra è stata aperta, sono già stati decine di migliaia. C’è un suo autoritratto del 1936, quando ancora si chiamava Markuswicz (nome che cambierà per timore del crescente antisemitismo), con occhiali ...