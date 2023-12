Rosignano | muore motociclista 52enne nello scontro con un’auto

(Di sabato 16 dicembre 2023) Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 16 dicembre 2023, in provincia di Livorno. A perdere la vitatra una moto ed un'auto a, sulla strada statale 10 via del Saracino, un uomo di 53 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Rosignano (Livorno), 16 dicembre 2023 – Un motociclista 52enne è morto in un incidente stradale a Rosignano. Il centauro potrebbe aver perso il controllo della moto a causa di un malore andando a ...

