Rosario Dawson nonna a 44 anni | “Che grande emozione”

Leggi su dilei

(Di sabato 16 dicembre 2023) Una nuovasuper glamour sta per approdare ad Hollywood: si tratta dell’attrice, pronta a tagliare il fatidico traguardo ad appena 44. Sua figlia Isabella, di 21, è infatti in dolce attesa di una bambina, che dovrebbe nascere il prossimo anno: “Sono estremamente emozionata” ha dichiaratocondividendo la notizia. E non stentiamo a crederle.da record Un nuovo sorprendente traguardo per. Ma non si tratta di un nuovo film. L’interprete de La 25esima ora sta infatti per diventarea soli 44, come ha lei stessa dichiarato in un’intervista al magazine PageSix: “È molto emozionante” ha ...