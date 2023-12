Roma Tor Tre Teste Auto travolge marito e moglie | morto Marcello Grossi

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un incidente mortale è avvenuto a Tor Tre. Un’ha travolto. Pernon c’è stato niente da fare. Ferita la, trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V gruppo Casilino della Polizia diCapitale attorno alle 19 di venerdì. L’incidente è avvenuto in via di Tor Tre, altezza del civico 201. Una Volkswagen Golf condotta da un uomo di 48 anni ha investito. Vani i soccorsi persul colpo. Ferita ladi 73 anni. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in codice giallo al policlinico Tor ...