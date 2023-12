Roma | stretta della polizia sui borseggiatori | raffica di arresti

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 dicembre 2023), 16 dicembre 2023 – Continuano i controlli da partedi Stato atti al contrasto dei reati di tipo predatorio, arrestate nelle ultime ore 7 persone gravemente indiziate dei reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e rapina. Gli agenti del Commissariato Porta Maggiore sono intervenuti presso la fermata Metro A, in piazza dei Cinquecento, in quanto personalevigilanza ATAC aveva fermato l’autore di un furto, identificato poi per un romeno di 37 anni: l’uomo, poco prima, aveva rubato i portafogli dalle borse di 2 turiste spagnole che, accortesi subito di quanto accaduto, avevano chiesto aiuto riuscendo a farlo bloccare. Sempre a piazza dei Cinquecento, stavolta nei pressifermata del tram, gli investigatori del commissariato Esquilino hanno sorpreso un ...