Roma | Souloukou | “Abolire il decreto crescita sarebbe un autogol per il calcio”

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il CEO dellaLinaha commentato, in un’intervista al Sole 24 Ore, la possibilità dell’abolizione delcon aiuti del governo nei benefici fiscali: “ilunper il. Si andrebbe a mettere in discussione la competitività e la credibilità deleuropeo. Laeconomica ne risentirebbe fortemente, da quando è stato introdotto ilil PIL è salito da 10 a 11,1 miliardi di euro”. SportFace.

Decreto crescita, investimenti futuri, settore giovanile . Questi, e non solo, gli argomenti che Lina Souloukou ha toccato in un'intervista ... (247.libero)

Bologna - Roma: recuperano Mancini, Spinazzola e Azmoun. Nuovo stop per Aouar

: "Togliere il decreto Crescita è un autogol per il calcio" Lae Tiago Pinto pensano anche al prossimo futuro. Sul mercato sono tante le voci che vedono protagonista la società ...

Buone notizie per Mourinho che, in vista della sfida ai rossoblù e già in piena emergenza, recupera pezzi importanti. L'algerino, invece, sarà ancora out per almeno 2 settimane a causa di una lesione ...

Sky - Verso Lazio-Inter, rebus fascia destra per Inzaghi: il prescelto è Darmian. Chance dal 1' per Bisseck

L'assenza forzata di Cuadrado e Dumfries obbliga Inzaghi a nuovi ragionamenti per la corsia di destra. Per la sfida di domani sera contro la Lazio, che in caso di vittoria ...