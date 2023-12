Roma | scende dall’auto dopo l’incidente | travolto | è gravissimo | pirata della strada in fuga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 dicembre 2023) Era scesoma è statoda un’auto.in Ospedale un uomo di 35 anni. Il conducentemacchina è fuggitoaverla abbandonata poco distante dal luogo dell’impatto. E’ successo stanotte in Via Prenestina. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il CorriereCittà.