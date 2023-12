DONCASTER ( Inghilterra ) - Terzo successo consecutivo per la Nazionale Under 20 allenata da Alberto Bollini . Gli Azzurrini hanno battuto per 3 - 0 ... (247.libero)

Il nome di Lazaros Lambrou molto probabilmente non vi dirà nulla, ma il calciatore che nel 2016 stava per vestire la maglia della Roma ... (calciomercato)

Bertolaso: 'Roma umiliata e triste. Termovalorizzatore Gualtieri chieda a de Magistris, a Napoli l'emergenza è scomparsa'

Anche perché tiche quel pezzetto di sottopasso noi volevamo farlo già all'epoca ma la ... Il sovrintendente La Regina ci costrinse a staccare tutti gli intonaci e portarli al museo di. ...

Roma, ricordi Riccardi Stava per smettere dopo Fonseca. Ecco cosa fa adesso

Dopo il prestito a Pescara e la mancata considerazione di Fonseca, Riccardi ha cambiato aria e vita. Adesso gioca nel Latina in Serie C. "Sono stati i primi a ricredere in me. Il mister è venuto a Rom ...

Guasti e ritardi dei treni sulla linea Cassino-Frosinone-Roma, il caso approda in Parlamento:

«Guasti, ritardi, treni che si fermano in alcuni casi per un'ora al freddo e al gelo, come successo ad esempio a fine novembre nella stazione di Morolo. Non possiamo restare a ...