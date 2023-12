ROMA Monteverde | arrestato 38enne per tentata rapina

Cronache Cittadine Ispezionati 17 esercizi commerciali, 2 ditte edili e arrestate 3 persone di cui 2 per spaccio di sostanze stupefacenti ... (cronachecittadine)

Cronache Cittadine Ispezionati 17 esercizi commerciali, 2 ditte edili e arrestate 3 persone di cui 2 per spaccio di sostanze stupefacenti ... (cronachecittadine)

Cronache Cittadine Ispezionati 17 esercizi commerciali, 2 ditte edili e arrestate 3 persone di cui 2 per spaccio di sostanze stupefacenti ... (cronachecittadine)

Sotto il cielo di Roma , nella notte fra il 30 novembre e l’1 dicembre, una tragedia è stata evitata per un soffio quando un muro di contenimento è ... (ilcorrieredellacitta)

Cade albero - donna morta a Roma Monteverde in via di Donna Olimpia. Raffiche di vento sino a 70 km/h

Una Donna è morta questa mattina colpita da un albero caduto per il forte vento. Il fatto è avvenuto in via di Donna Olimpia, nel quartiere ... (ilmattino)