Roma - Brutte notizie per la Roma e per José Mourinho dai controlli medici a cui è stato sottoposto Paulo Dybala , uscito per infortunio nell'ultimo ... (247.libero)

Roma, fuori Aouar: lesione all'adduttore, ecco i tempi di recupero

Altra tegola in casa, con gli esami di Houssem Aouar che confermano un periodo di stop. Il centrocampista giallorosso si era fermato dopo il primo tempo della partita contro lo Sheriff , preoccupando Mourinho in ...

Roma: lesione all'adduttore per Aoaur, rientro nel 2024 Agenzia ANSA

Roma, fuori Aouar: lesione all'adduttore, ecco i tempi di recupero Corriere dello Sport

Roma, Mourinho in crisi nera: dopo Dybala e Lukaku perde un altro titolare

Non avrà pagato le dichiarazioni contro Marcenaro e Berardi, ma la sorte in questo momento non è sicuramente dalla sua parte. Dopo aver perso Lukaku e Zalewski per squalifica e ...

ROMA: PER AOUAR LESIONE ALL'ADDUTTORE SINISTRO

Lesione all'adduttore sinistro. Questo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto il centrocampista della Roma Houssem Aouar, ...