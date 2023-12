Roma | infortunio per Aouar | lesione all’adduttore sinistro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Laperde anche Houssem. Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una. L’ex Lione si era fermato nel primo tempo del match di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Aumenta l’emergenza per Josè Mourinho che nel match di Bologna deve anche fare a meno degli squalificati Lukaku e Zalewski, oltre che dell’infortunato Dybala. SportFace.

(Adnkronos) – Paulo Dybala si ferma per infortunio muscolare e il 2023 dell'argentino della Roma è già finito. Gli esami a cui è stato sottoposto il ... (periodicodaily)

E' stato un infortunio stranissimo, a freddo. Non nel riscaldamento di Roma - Fiorentina ma prima: domenica Leonardo Spinazzola si è svegliato con un ... (247.libero)

Infortunio Romagnoli , buone notizie dal difensore centrale: rientro più vicino in campo per lui. Ecco la data Stando a quanto riferisce Il ... (calcionews24)

Schick, un'altra rinascita: perchè questa può essere la volta buona

Veniva da un lungo periodo fermo ai box, oltre tre mesi, per unagli adduttori che si ... Solo un anno e mezzo fa l'exe Sampdoria aveva rinnovato con i Werkself fino al 2027 e sembrava ...

Inter, leggero affaticamento per Sanchez: salta la Lazio

Alexis Sanchez ha dato forfait alla trasferta di Roma per la gara dello stadio Olimpico tra Lazio e Inter per via di un leggero affaticamento muscolare.