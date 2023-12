Roma | “Dammi i soldi” | ragazza ferisce con le forbici l’amico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 dicembre 2023) Notte movimentata quella tra giovedì e venerdì nella zona Ponte di Nona ateatro di un’aggressione ai danni di un giovane. Quest’ultimo, al rifiuto di consegnare deiad una conoscente, è stato colpito con delle. Ecco cosa è successo. Si è presentata in piena notte a casa del suo amico e gli ha chiesto di consegnarle del denaro, non è chiaro se per un debito pregresso o altre motivazioni. Sta di fatto che, al suo rifiuto, la giovane, di 26 anni, è andata su tutte le furie. La 26enne, secondo quanto ricostruito, ha improvvisamente estratto dellee le ha usate per colpire il ragazzo alla mano. Prima di fuggire via. Aggressione a Ponte di Nona L’allarme è scattato intorno alle 6.00 di ieri 15 dicembre 2023. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato (provenienti dal ...