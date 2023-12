ROH | Kyle Fletcher è in nuovo World TV Champion

(Di sabato 16 dicembre 2023) La scorsa notte è andata in scena una nuova edizione di Final Battle, PPV ROH per la seconda volta nella sua storia sotto la gestione AEW. Ebbene, proprio nel corso dell’evento ha avuto luogo la finalissima utile a decretare ilROHTV. A vincere la contesa è statocapace di superare Dalton Castle, Bryan Keith, Komander, Lee Johnson e Lee Moriarty. #AndNEW!The NEW @ringofhonorTVis @pro!#ROHFinalBattle pic.twitter.com/sbGxEtNAnU— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 16, 2023

Kyle Fletcher is the new ROH Television Champion after winning the Survival of the Fittest elimination match. The final two participants were Fletcher and Komander, with Komander getting a nearfall ...