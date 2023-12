ROH | El Hijo del Vikingo ancora campione AAA

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 16 dicembre 2023) Eldelè ormai prossimo nel fare il suo ritorno in TNA nel 2024. Dopo averlo visto nel recente show AAA vs IMPACT Wrestling, è stato chiamato ad una nuova impresa che va a precedere gli impegni del nuovo anno, difendere il titolo massimo della federazione messicana a Final Battle. L’ultimo PPV dell’anno targato ROH lo ha visto quindi affrontare Black Taurus (debutto per lui nella compagnia) e vincere, confermandosi quindiuna volta detentore del Mega AAA Championship.