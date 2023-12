Roberto Brancaccio | lo chef dedica ai figli l’ultima video prima di essere ucciso da un’auto pirata

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nel cuore della notte, Roma è stata scossa da una tragedia che ha colpito la comunità culinaria., notodella capitale, è tragicamente scomparso in un incidente mortale sulla via Nomentana. Pochi istantidel fatale incidente,aveva condiviso un’affettuosa storia su Instagramta ai suoi, accompagnata dalla canzone “Sangue del mio sangue” di Vacca. Quel messaggio, carico di amore, si è trasformato in un tragico addio. La fatalità ha colpito intorno alle 22:00, quando loera a bordo del suo scooter Piaggio.mobile, descritta come una berlina nera, lo ha violentemente investito per poi dileguarsi senza prestare soccorso., 41 anni, è morto ...