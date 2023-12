Ritrovato dopo sette anni dalla scomparsa | il blitz e poi la svolta nelle indagini internazionali

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Era scomparso nel 2016 e di Roberto Coppola non si è saputo più nulla fino a pochi giorni fa quando è rintracciato in Texas. La Polizia di Stato di Milano, che su input dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse aveva avviato lo scorso agosto una nuova attività investigativa, è stata informata dall'Interpol di Washington DC che il quarantenne è vivo e si trova in buone condizioni di salute. Ladell'uomo, avvenuta verosimilmente a Calgary e denunciata nel 2016madre, aveva comportato l'esecuzione, nel corso di questi, anche in campo internazionale, di una serie di attività di ricerca che, però, hanno sempre dato esito negativo. I poliziotti della Squadra Mobile milanese il 25 agosto scorso hanno sentito di nuovo come testimone la madre. Alla luce delle sue dichiarazioni, ...