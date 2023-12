“Ritrovato dopo 7 anni” | era scomparso | come l’hanno trovato

Era scomparso nel 2016 e di Roberto Coppola non si è saputo più nulla fino a pochi giorni fa quando è rintracciato in Texas . La Polizia di Stato di ... (feedpress.me)

Era scomparso nel 2016 e di Roberto Coppola non si è saputo più nulla fino a pochi giorni fa quando è rintracciato in Texas. La Polizia di Stato di ... (iltempo)

La storia di Alex Batty - bambino inglese scomparso e ritrovato dopo 6 anni

Era partito per una vacanza con la mamma e il nonno in Spagna, ma i tre non sono più tornati: sono andati a vivere in una comunità spirituale sui ... (vanityfair)