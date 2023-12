Riposa in lotta | Toni Negri Elogio dell' intellettuale metamarxista che ha visto il futuro

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Chi non lo conosce lo ricorderà per il teorema del "cattivo maestro" cucitogli addosso. Chi lo ha conosciuto porta con sé la sua invidiabile capacità di interpretare i rapporti di forza, fra classi e fra stati. In fondo latra basso e altoa società è la stessa in ogni tempo, pur nella diversità tra mondo offline e online