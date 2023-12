Riforme | Morassut Pd | ' sì semipresidenzialismo e patrimoniale | no autonomia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Non limitiamoci a dire ciò che non siamo e ciò che non vogliamo: Elly Schlein sta svolgendo un grande lavoro che sta scuotendo il partito, ma adesso dobbiamo andare in campo aperto e uscire dalla trincea. Con proposte politiche semplici, chiare e comprensibili”. Lo ha detto il deputato del Partito Democratico, Roberto, intervenendo in assemblea nazionale. “Non dobbiamo lasciare alla destra il tema sacrosanto di dare ai cittadini la possibilità di eleggere chi li rappresenta e chi li guida - ha spiegato- e per questo io credo che il tema del, in un quadro maggioritario, non sia scandaloso, ma sia un terreno su cui i democratici possono far valere una egemonia sulla destra. Dobbiamo dialogare su questo, ma dire un no secco alladifferenziata. ...