(Di sabato 16 dicembre 2023) ...e della previsione di una maxi deduzione per le assunzioni e del principio del pagamento delle tasse a rate per gli autonomi ( in attuazione con il decreto collegatopubblicato sulla Gazzetta ...

Riforma fiscale sotto l'albero

sotto l'albero. Sprint dei decreti delegati attuativi dellaLeo (l. 111/2023). In consiglio dei ministri di martedì sono attesi per il via libera definitivo il decreto ...

Brasile vara riforma fiscale dopo quasi 40 anni di discussioni TGCOM

Riforma fiscale sotto l’albero Italia Oggi

Riforma fiscale sotto l’albero

Nel consiglio dei ministri di martedì sono attesi i dlgs sull’Irpef, sull’internazionalizzazione e sugli adempimenti, possibile anche la riforma ...

Brasile vara riforma fiscale dopo quasi 40 anni di discussioni

In Brasile, con un voto storico, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva una riforma fiscale che unifica cinque imposte sui consumi e inserisce il Paese nella lista di quelli che adottan ...