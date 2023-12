Reportage da Tel Aviv | dove il Natale è lontano | video

Leggi su panorama

(Di sabato 16 dicembre 2023) La piazza del museo a Telè il luogo di incontro delle famiglie degli ostaggi rapiti lo scorso ottobre. Accanto al tavolo bianco,brilla il papavero giallo, simbolo dei rapiti, la gente si riunisce per sostenere le famiglie in protesta dopo l’uccisione dei 3 ostaggi israeliani avvenuta per sbaglio ieri a Gaza. Oggi pomeriggio la piazza tra il museo d’arte moderna e il quartier generale dell’esercito chiede che i propri cari ritornino a casa. E’ uno stop alla guerra.