Renzi è il senatore più ricco di Palazzo Madama con 3 | 2 milioni

Leggi su ildifforme

(Di sabato 16 dicembre 2023) Che il leader di Italia Viva sia un mare magnum di sorprese è agli occhi di tutti, ma questa volta Matteolascia attoniti non per le sue prestazioni politiche, bensì per la sua dichiarazione dei redditi. Con 3e 217 mila euro,è ilpiùdimilionario: L'articolo proviene da Il Difforme.