Regeni | Schlein | ' sì a Odg in Assemblea Pd su stop armi all' Egitto'

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Una richiesta molto giusta l'idea di dire bastaall', nel rispetto di una legge che impedirebbe di mandarea Paesi non rispettosi dei diritti fondamentali o impegnati in conflitti. Su questo si misura la coerenza della politica estera, vale per l'Italia e per l'Europa. Mai piegare alla realpolitik il rispetto dei diritti umani". Lo ha detto Ellya proposito della proposta di un Ordine del giorno indel Pd sulla proposta di embargo da parte dell'Italia all'invio dileggere all'

Per la morte di Regeni quattro 007 egiziani a processo

, attendiamo verità e giustizia per Giulio 'Siamo qui per confermare la piena vicinanza alla famiglia di Giulioe non solo alla scorta mediatica che questa mattina è qui per seguire ...

Regeni, Schlein: "Vicini alla famiglia di Giulio, chiediamo verità e giustizia" La Stampa

Caso Regeni, Schlein: «Accanto alla famiglia fino a che non avremo piena verità» ilmessaggero.it

Andrea Ichino: il prof di Milano non può guadagnare il 34% meno di quello di Ragusa

«Garantire un potere d'acquisto simile ai lavoratori indipendentemente da dove abitano è un obiettivo del tutto ragionevole», ...

IL VIDEO. Sala: cultura ci permette di guardare avanti e capire le ragioni

Milano, 5 dic. (askanews) - "La cultura in generale ti fa riflettere guardando avanti, cercando di non tornare sui luoghi comuni capendo le ragioni. Ogni fenomeno, pensate per esempio a un tema con cu ...